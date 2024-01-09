İYİ Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gürhan Özcan kimdir? Gürhan Özcan kaç yaşında?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere sayılı gün kala İYİ Parti, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı. İYİ Parti'nin Manisa adayı Op. Dr. Gürhan Özcan oldu. Peki, İYİ Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gürhan Özcan kimdir? Gürhan Özcan kaç yaşında?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2024 - 10:22
İYİ Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gürhan Özcan kimdir? Gürhan Özcan kaç yaşında?
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31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde İYİ Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gürhan Özcan oldu. Peki, İYİ Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gürhan Özcan kimdir? Gürhan Özcan kaç yaşında?

GÜRHAN ÖZCAN KİMDİR?

İYİ Parti'den 28. dönem milletvekili aday adayı olan Op. Dr. Gürhan Özcan Ortapedi ve Travmatoloji uzmanıdır.


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