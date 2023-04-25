İYİ Parti Manisa milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Manisa milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 13:57

Güncelleme: 25.04.2023 - 13:57

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Manisa milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Manisa milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Manisa milletvekili adayları kim? İYİ Parti Manisa milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Manisa milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ MANİSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ŞENOL SUNAT

HASAN ERYILMAZ

FİLİZ TUĞÇE AYRANCI İPLİKÇİ

MEHMET KOÇ

GÜRHAN ÖZCAN

ORKUN ŞIKTAŞLI

ASLI ÖZ

KAZIM ÖZSOY

BİRGÜL BOZKURT

MEHMET DOĞAN