İYİ Parti Malatya milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Malatya milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Malatya milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, İYİ Parti Malatya milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Malatya milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 13:56
İYİ Parti Malatya milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Malatya milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Malatya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Malatya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Malatya milletvekili adayları kim? İYİ Parti Malatya milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Malatya milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ŞEYHMUS GÖÇMEZ

ATİLLA ŞAHİN

ELİF APOHAN

SELÇUK HAN

METİN KAPIDERE

MENİJE NUR ÖZCAN


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