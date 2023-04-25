İYİ Parti Balıkesir milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Balıkesir milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 12:03

Güncelleme: 25.04.2023 - 12:03

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Balıkesir milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Balıkesir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Balıkesir milletvekili adayları kim? İYİ Parti Balıkesir milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Balıkesir milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ BALIKESİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

TURHAN ÇÖMEZ

ÖZLEM URAL

NEDİM TUNA

KAMİL GÜLTEKİN ÖZTÜRK

NİLGÜN BAŞARAN

MUSTAFA LEMİ AYTEKİN

METİN ÖZGÜR

KEMAL GİRGİN

MEHMET ÇALIK