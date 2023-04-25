İYİ Parti Ankara milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Ankara milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 11:35

Güncelleme: 25.04.2023 - 11:35

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Ankara milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Ankara milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Ankara milletvekili adayları kim? İYİ Parti Ankara milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Ankara milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

KORAY AYDIN

AHMET EŞREF FAKIBABA

KEVSER OFLUOĞLU

YETKİN ÖZTÜRK

MİNE BAŞ

BURÇİN ÇİÇEK

METEHAN ERDEM

OSMAN TOPAL

ONUR HONDOROĞLU

ECE ÖZEN AKAN

AHMET ALTIPARMAK

AHMET ERENOĞLU

MUHAMMET ECEL

İYİ PARTİ ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ADNAN BEKER

SEDAT AKSAKALLI

UĞURHAN FERUDUN BERAT TİRYAKİ

FATMA ÖZKAN

MUHARREM BEŞİR

RAMAZAN DEĞERLİ

ERDOĞAN YILDIRIM

FATMA GÜLÜMSER BİROL

NADİR ÇETİNKAYA

ÖZCAN DAĞGEÇ

ELMAS YAĞMUR

İYİ PARTİ ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

YÜKSEL ARSLAN

KÜRŞAD ZORLU

FATİH KOCA

SEVİN ÇAĞLAYAN

TAMER KAYAALP

SERDAR SARGIN

MEHMET ARSLAN

KADRİYE ÜNLER

BERNA ŞAHİN

SEVGİ YALAV

MUSTAFA TOLGA ÖZTÜRK

MEHTAP ÖZDEMİR