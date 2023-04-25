İYİ Parti Ankara milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Ankara milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Ankara 1. Bölge, 2. Bölge ve 3. Bölge milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, İYİ Parti Ankara milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Ankara milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Ankara milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Ankara milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Ankara milletvekili adayları kim? İYİ Parti Ankara milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Ankara milletvekili adayları tam listesi...
İYİ PARTİ ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
KORAY AYDIN
AHMET EŞREF FAKIBABA
KEVSER OFLUOĞLU
YETKİN ÖZTÜRK
MİNE BAŞ
BURÇİN ÇİÇEK
METEHAN ERDEM
OSMAN TOPAL
ONUR HONDOROĞLU
ECE ÖZEN AKAN
AHMET ALTIPARMAK
AHMET ERENOĞLU
MUHAMMET ECEL
İYİ PARTİ ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ADNAN BEKER
SEDAT AKSAKALLI
UĞURHAN FERUDUN BERAT TİRYAKİ
FATMA ÖZKAN
MUHARREM BEŞİR
RAMAZAN DEĞERLİ
ERDOĞAN YILDIRIM
FATMA GÜLÜMSER BİROL
NADİR ÇETİNKAYA
ÖZCAN DAĞGEÇ
ELMAS YAĞMUR
İYİ PARTİ ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
YÜKSEL ARSLAN
KÜRŞAD ZORLU
FATİH KOCA
SEVİN ÇAĞLAYAN
TAMER KAYAALP
SERDAR SARGIN
MEHMET ARSLAN
KADRİYE ÜNLER
BERNA ŞAHİN
SEVGİ YALAV
MUSTAFA TOLGA ÖZTÜRK
MEHTAP ÖZDEMİR
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