İYİ Parti: Milletimiz süreci reddediyor

İYİ Parti yönetimi, Mersin’de Bursa’dan daha geniş katılım bekliyor. Parti teşkilatlarının hazırlıkları sürerken, İYİ Parti Teşkilat İşleri Başkanı Hasan Toktaş, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, yeni sürecin kamuoyunda tepkiyle karşılandığını vurguladı.

Toktaş, “Mersin olarak düşünüyoruz ikinci mitingimizi. Çalışmalarımız devam ediyor, mitinglerin devamı gelecek” ifadelerini kullandı.

Bursa’daki mitingde beklenenin üzerinde bir etki gördüklerini belirten Toktaş, şunları söyledi:

‘DİRİ VE HEYECANLI’

“Vatandaşımızın, bizim ikinci ihanet süreci olarak tanımladığımız bu girişime büyük bir itirazı var. Bebek katili ve terör örgütünün muhatap alındığı, devletle terör örgütünün adeta denk tutulmaya çalışıldığı bu sürece milletimiz ‘hayır’ diyor. Bursa’da gördüğümüz bu tavır, Mersin’e daha güçlü biçimde yansıyacak.”

İYİ Parti’nin bölgedeki örgütlenmesine dikkat çeken Toktaş, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illerini kapsayan ziyaretlere de değindi.

Toktaş, “Teşkilatlarımız oldukça diri, canlı ve heyecanlı. Gittikçe çoğaldığımızı ve güçlendiğimizi görüyoruz. Genel başkanımıza vatandaşın teveccühünde de ciddi bir artış söz konusu. Bundan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

İYİ Parti yönetimi, önümüzdeki haftalarda farklı illerde de mitinglerin süreceğini duyururken, muhalefet cephesinde “açılım” tartışmasının giderek daha sert bir hal alacağı yorumları yapılıyor.