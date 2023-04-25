İYİ Parti Muş milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Muş milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 14:02

Güncelleme: 25.04.2023 - 14:02

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Muş milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Muş milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Muş milletvekili adayları kim? İYİ Parti Muş milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Muş milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ MUŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MÜMTAZ YAVUZ

UMUT DENİZ GÜNEYSU

EFEKAN KEMALOĞLU