İYİ Parti Çanakkale milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Çanakkale milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 12:27

Güncelleme: 25.04.2023 - 12:27

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Çanakkale milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Çanakkale milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Çanakkale milletvekili adayları kim? İYİ Parti Çanakkale milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Çanakkale milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

RIDVAN UZ

CENGİZ YALÇIN

ZİŞAN ÖZAYDIN

MEVLÜT İNANÇ