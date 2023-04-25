İYİ Parti Konya milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Konya milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 13:40

Güncelleme: 25.04.2023 - 13:40

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Konya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Konya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Konya milletvekili adayları kim? İYİ Parti Konya milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Konya milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ÜNAL KARAMAN

FAHRETTİN YOKUŞ

SELİN TOZOĞLU

OSMAN FEDAİ

SÜLEYMAN ŞENOL

YAŞAR YAMAN

TOLUNAY ÖZÇELİK

ESRA TOTAN

NURİ ÜNALAN

ERHAN GÖKMEN

HASAN HÜSEYİN HADİMLİ

ADNAN AYYILDIZ

İSMAİL AFŞAR

İBRAHİM ÇALIŞKAN

SEMA VADİ