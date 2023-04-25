İYİ Parti Nevşehir milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Nevşehir milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Nevşehir milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, İYİ Parti Nevşehir milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Nevşehir milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 14:03
İYİ Parti Nevşehir milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Nevşehir milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Nevşehir milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Nevşehir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Nevşehir milletvekili adayları kim? İYİ Parti Nevşehir milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Nevşehir milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

RASİM ARI

MESUT ERDOĞAN

AYŞE GÖL MIHÇI


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