İYİ Parti Nevşehir milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Nevşehir milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 14:03

Güncelleme: 25.04.2023 - 14:03

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Nevşehir milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Nevşehir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Nevşehir milletvekili adayları kim? İYİ Parti Nevşehir milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Nevşehir milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

RASİM ARI

MESUT ERDOĞAN

AYŞE GÖL MIHÇI