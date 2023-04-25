İYİ Parti Iğdır milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Iğdır milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Iğdır milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, İYİ Parti Iğdır milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Iğdır milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 13:08
İYİ Parti Iğdır milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Iğdır milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Iğdır milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Iğdır milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Iğdır milletvekili adayları kim? İYİ Parti Iğdır milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Iğdır milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ IĞDIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

KEREM AKBULUT

TAMER BAŞARAN


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