İYİ Parti'nin Emek Çalıştayı'nda sonuç bildirgesi açıklandı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'da bir otelde düzenlenen "İYİ Gelecek İçin Emek Çalıştayı"nın kapanış programında konuştu, sonuç bildirgesini açıkladı.

Çalıştayda TÜRK-İŞ'ten HAK-İŞ'e, DİSK'ten Memur-Sen'e kadar farklı görüşlerden emek örgütlerini bir araya getirerek Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Dervişoğlu, mevcut düzenin alın terine karşı haksız olduğu görüşünde mutabık kaldıklarını söyledi.

"ASIL SKANDAL KÖK AYLIK SİSTEMİNDE"

Düşük aylık bağlama oranlarının ve güncelleme katsayılarındaki adaletsizliklerin emeklileri açlık sınırının altında yaşamaya mahkum ettiğini dile getiren Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün en düşük emekli aylığı 23 bin 552 lira. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 37 bin 801 lira. Ama asıl skandal, kök aylık sistemindedir. Kağıt üzerinde zam yapılmış gibi görünüyor ama milyonlarca emeklinin bankamatikten çektiği para bir kuruş bile artmıyor. Yani emekliye fiilen sıfır zam dayatılıyor. Kök aylık hesaplamasının yurttaşlar arasında yarattığı uçurum, kalıcı bir intibak düzenlemesiyle mutlaka kapatılmalıdır. Staj ve çıraklık sigortası başlangıç tarihi olarak sayılmalı, bu mağduriyet bir an önce sona erdirilmelidir. Ve hiçbir emeklimiz bu devlete verdiği ömrün karşılığında açlık sınırının altında bir aylığa mahkum edilmemelidir. Kamu çalışanının görevdeki toplam geliriyle emekli aylığı arasındaki fark da sistematik biçimde ölçülmeli, emeklilikte ağır gelir kaybını önleyen düzenlemeler acilen yapılmalıdır."

"YÜZBİNLERCE GENCİMİZE 'ESNAF KURYE' MODELİ DAYATILIYOR"

"Makine, işçinin yerine mi geçecek yoksa işçiyi daha verimli mi kılacak?" sorusunun cevabını kurumların ve siyasetin belirlediğine işaret eden Dervişoğlu, nitelikli istihdamın yolunun nitelikli üretimden geçtiğini vurguladı.

Yüz binlerce gence "esnaf kurye" modelinin dayatıldığına dikkati çeken Dervişoğlu, "Güvencesiz, geleceğini planlayamayan, her an işini kaybetme korkusuyla yaşayan yeni bir sınıf oluşuyor. Bu kitle büyüdükçe yalnızca ekonomi değil, demokrasi de kırılganlaşıyor" diye konuştu.

Dervişoğlu, hedeflerinin montaja, iş gücüne, fason sanayiye dayalı modelden yüksek katma değerli, AR-GE odaklı gerçek bir üretim ekonomisine geçmek olduğunu söyledi.

"ÇALIŞANIN GELECEĞE GÜVENLE BAKABİLDİĞİ BİR DÜZEN KURULMALI"

Gençler için okuldan işe geçişi destekleyen istihdam garantisine, kadınlar için yaygın, erişilebilir ve kamu destekli bir kreş ve bakım ağına ihtiyaç olduğunu belirten Dervişoğlu, "Bakım emeğinin sosyal güvenlik sisteminde karşılık bulması, eve hapsedilen emeğin görünür hale getirilmesi şarttır. Gençlerini ve kadınlarını eve kapatan bir toplum, kendi geleceğini de karanlığa hapsetmiş olur" dedi.

Emek meselesinin yalnızca ücret, çalışma süresi ve istihdam başlığı altında ele alınamayacağını vurgulayan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Emek, insan onuruyla doğrudan ilişkilidir. Bir insan çalışıyor, üretiyor, yıllarını veriyor ama emeğinin karşılığını alamıyorsa, mesele sadece ekonomik değildir. Aynı zamanda bir adalet meselesidir. Bugün bize düşen görev, emeği maliyet kalemi olarak gören bir anlayıştan emeği kalkınmanın, refahın ve toplumsal adaletin merkezine koyan bir anlayışa geçmektir. Çalışanın yalnızca geçinebildiği değil, geleceğine güvenle bakabildiği bir düzeni kurmak mecburiyetindeyiz."