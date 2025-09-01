İYİ Parti’nin saha programları başladı: Ayrıntılar belli oldu

İYİ Parti'nin Türkiye genelinde eş zamanlı planladığı saha programı başladı.

İYİ Parti Başkanlık Divanı Üyeleri, milletvekilleri, Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile Genel Başkan Başdanışmanları ve danışmanlarından oluşan yaklaşık 150 ismin yer aldığı parti heyeti, belirlenen takvim içerisinde farklı illeri ziyaret edecek.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE AMBALAJIYLA PAZARLANAN..."

Parti’den programa ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Yaklaşık 150 isimden oluşan parti heyeti 21 grup halinde farklı illeri ziyaret ederek, Terörsüz Türkiye ambalajıyla pazarlanan sürecin gerçek yüzünü anlatacak. Heyetin gündeminde ekonomi başta olmak üzere ülke genelinde yaşanan diğer problemler de yer alacak. Bu kapsamda sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve sendikalar ziyaret edilecek” ifadeleri yer aldı.