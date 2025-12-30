İYİ Parti’nin standına valilik engeli: ‘Bebek katiline af yok’ çalışmasına izin çıkmadı

İYİ Parti Ankara Gençlik Kolları’nın “Bebek katiline af yok” temasıyla planladığı stant çalışmasına Ankara Valiliği tarafından izin verilmedi. Valiliğin, emniyet aracılığıyla sözlü olarak bildirdiği yasak kararında yazılı bir gerekçe sunulmadı. İYİ Parti Ankara Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kaan Günay, engellemeye rağmen geri adım atmayacaklarını vurgularken, aynı tarihlerde yapılması planlanan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a özgürlük için yapılacak yürüyüşüne izin verilmesine sert tepki gösterdi. Günay, geçen hafta Bahçelievler 7. Cadde’de yapılması planlanan stant çalışması için valiliğe başvurduklarını belirterek, “Bize yazılı bir belge sunulmadı. Emniyet üzerinden aranarak, 7. Cadde’deki çalışmamıza izin verilmediği, yalnızca il ve ilçe binalarımızın önünde faaliyet yapabileceğimiz söylendi. Oysa bu alanlarda vatandaşla temas imkânı oldukça sınırlı” dedi.

‘TER ÖRSÜZ TÜRK İYE’YE DEĞİL, TER ÖR İSTLERİN MUHATAP ALINMASINA KARŞIYIZ’

Engellemenin siyasi bir tercih olduğuna işaret eden Günay, “Bizim karşı olduğumuz şey ‘terörist Türkiye’ değil, teröristlerin muhatap alındığı bir Türkiye’dir. Bu çalışmanın yapılmasını istemiyorlar. Cumhur İttifakı içindeki bazı söylemlerin, özellikle de milliyetçilik iddiasındaki açıklamaların, sahadaki idari kararlara emir gibi yansıdığı izlenimi var” ifadelerini kullandı.

‘KATİLİN HAKLARI İ Ç İN MİTİNG, BİZİ YARALIYOR’

Günay, 4 Ocak’ta yapılması planlanan “Öcalan’a özgürlük” yürüyüşüne izin verilmesini de eleştirerek şunları söyledi:

“Bu ülkede gencecik kadınlar tabutlara sarılıyor, çocuklar bayramda mezar taşına bakıp ‘Babam bu mu?’ diye soruyor. Bu insanların katilinin hakları için miting yapılması bizi yaralıyor, öfkelendiriyor. Bir yandan ‘bebek katiline af yok’ diyen gençlik engelleniyor, diğer yandan bu yürüyüşlere izin veriliyor. Bu çifte standarttır.”

ÜN İVERSİTELERDE PROVOKASYON UYARISI

Gençlik yapılanmaları üzerinden yürütülen faaliyetlerin üniversitelerde ciddi gerilim yarattığını belirten Günay, DEM Parti ve HDP bağlantılı gençlik yapılarının farklı başlıklar altında benzer çağrıları sürdürdüğünü savundu. Günay, “Bu süreç üniversitelerde provokasyona açık bir ortam yaratıyor. Birinci çözüm sürecinde yaşananlara benzer biçimde, eğitim-öğretimin aksamasına kadar gidebilecek bir gerilim hattı oluşturuluyor” dedi. Günay, tüm engellemelere rağmen sahada olmaya devam edeceklerini belirterek, “Ankara halkına gerçekleri anlatmaktan vazgeçmeyeceğiz” mesajı verdi.