İYİ Parti’nin yeni yeni çözüm süreci için kurulacak komisyona kapısı kapalı: ‘Partinin duruşu net’

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, önceki gün siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya geldi. Rutin olarak gerçekleşen ve iç tüzük üzerine konuşulacağı söylenen toplantıda yeni çözüm sürecine ilişkin kurulacak komisyon üzerine konuşulması İYİ Parti’de rahatsızlık yarattı.

Kurmaylar, süreci “ihanet süreci” olarak tanımlarken; partinin duruşunun net ve komisyona kapıların kapalı olduğunu belirtiyor. Kurtulmuş’un haftaya yeniden konu üzerine grup başkanvekilleriyle bir araya geleceği, partilerin değerlendirmelerini dinleyeceği öğrenildi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun toplantıya kadar kurmaylarıyla bir araya geleceği öne sürülüyor. Edinilen bilgiye göre İYİ Parti toplantıya katılıp itirazlarını sıralayacak.

TBMM’de yeni çözüm süreci ve yeni anayasa çalışmalarına ilişkin tartışmalar sürerken, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş önceki gün siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. DEM Parti’den yapılan açıklamalarda toplantının yeni çözüm sürecine ilişkin Meclis’te kurulacak komisyon gündemiyle yapılacağını belirtilirken, İYİ Partili kurmaylar kendilerine bu konuda bir bilgi gelmediği ve toplantıda İç Tüzük üzerine konuşulacağını kaydetti. Önceden belirlenmiş, rutin bir Meclis toplantısında söz konusu komisyon gündeme geldiğini kaydeden İYİ Partili kaynaklar, “Bize bu yönde bir davet gelmemişti” sözleriyle rahatsızlıklarını belirtti.

Parti kurmayları anayasa değişikliği konusunda asla AKP ile yan yana olmayacağını ifade ederken, yeni çözüm sürecine karşı da partinin tavrının net olduğunu ve değişmeyeceğini söyledi. Süreci “ihanet süreci” olarak tanımlayan parti kaynakları Meclis’te kurulacak komisyona da kapılarının kapalı olduğunun altını çizdi. Sürecin çok tehlikeli bir noktaya gittiğini söyleyen partililer, “Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünü hedef alan ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın özne olduğu hiçbir konunun içinde olmayacaklarını ve sürece karşı mücadelelerini sürdüreceklerini” kaydetti.

PARTİLER 1 HAFTA ÇALIŞMA YAPACAK

Ayrıca, Kurtulmuş’un aynı heyeti haftaya yeniden aynı gündemle toplayacağı öğrenildi. Partilerin bu süreçte konuya çalışacağı ve toplantıda değerlendirmeler ortaya koyacağı ifade ediliyor. Bu kapsamda İYİ Parti’nin de toplantıya dahil olacağı belirtiliyor. Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun toplantıya kadar parti kurmaylarıyla bir araya gelerek istişare toplantıları yapacağı öne sürülüyor. Partinin toplantıda itirazlarını sıralayarak komisyona kapılarını somut olarak kapatacağına işaret ediliyor.