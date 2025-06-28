İYİ Parti'nin YSK Temsilcisi Öztürk'ten CHP'nin kurultay davasına ilişkin açıklama

İYİ Parti'nin YSK temsilcisi Avukat Mustafa Tolga Öztürk, sosyal medya hesabından CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava kapsamında başlayan tartışmalara ilişkin paylaşım yaptı. Öztürk, şu ifadelere yer verdi:



"CHP Kurtulayı’nın iptal edilerek bir önceki CHP genel başkanına partinin teslimine yönelik karar beklentisine karşı YSK’da mesai arkadaşlığı yaptığım Sayın Recep Özel'in ve sayın Hadimi Yakupoğlu’nun görüşlerine katıldığımı belirtmek isterim. Bilindiği üzere YSK tarafından verilen kararlar kesindir ve hiçbir yargı organı tarafından denetlenemez. Bu kararların en önemlilerinden biri de siyasi parti kongre ve kurultaylarına ilişkin kararlardır.

En son CHP kurultayı sonrası 'Tam Kanunsuzluk' iddiasıyla yapılan başvuru oybirliğiyle kurul tarafından reddedildi ve seçim hukuku açısından kurultay kesinleşti. Partilerin kongrelerinin ve kurultaylarının adli bir olay gibi değerlendirilip gerek asliye hukuk mahkemeleri gerekse ceza yargılaması konusu olması ve bir şekilde iptale yönelik bir karar verilmesi halinde bundan sonra hiçbir partinin kurultayının sonuçlanmasını mümkün olmayacağı gibi bu durum YSK’ya aykırı bir paralel yapı oluşmasına da sebep olacaktır. Açılması muhtemel bu yeni yol siyasi partiler için telafi güç zararlar meydana getirir. Hatırlatmak isterim ki bu partilerin içinde iktidar partileri de olur."