İYİ Parti, sahaya iniyor: Parti yönetimi 77 ili gezecek, ‘açılım süreci’ anlatılacak

İYİ Parti, Ankara-İstanbul-İzmir ve Antalya dışındaki 77 ilde genel merkez kadrolarının katılacağı geniş çaplı bir saha çalışması başlatıyor. Başkanlık Divanı, milletvekilleri, Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ile genel başkan başdanışmanları ve danışmanlardan oluşan ekipler, 21 ayrı gruba bölünerek 01- 04 Eylül tarihleri arasında; Türkiye’yi il il gezecek.Program kapsamında hem parti politikaları ve projeleri yurttaşlara anlatılacak hem de illerdeki sorunlar dinlenecek. Çalışmalarda “açılım sürecine” ilişkin parti değerlendirmeleri de seçmenle paylaşılacak.

Saha çalışmasında valilikler, Baro başkanlıkları, ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret borsaları, esnaf odaları, ziraat odaları, kent konseyleri, gazeteciler cemiyeti, şehit gazi dernekleri, emekli dernekleri, şöförler odası, sendikalar (Türk-İş, Hak-İş, DİSK), turizm dernekleri, organize sanayi bölgesi yönetimleri, muhtarlar ziyaret edilecek. Esnaf gezileri düzenlenecek, illerde ilçe başkanları ile toplantı yapılacak.

21 GRUP SAHADA

Parti yönetimi, çalışmayı bölgelere göre 21 gruba ayırdı. 1. Grup Ardahan, Kars, Iğdır ve Erzurum’da; 2. Grup Ağrı, Van ve Hakkâri’de; 3. Grup Bingöl, Muş, Bitlis ve Siirt’te; 4. Grup ise Diyarbakır, Batman, Mardin ve Şırnak’ta çalışma yürütecek. Her grupta en az bir milletvekili ile divan, GİK veya MDK üyesi bulunacak. Örneğin, 1. Grup’ta Antalya milletvekili Uğur Poyraz, Bursa milletvekili Hasan Toktaş ve Başkanlık Divanı üyesi Alper Akdoğan; 7. Grup’ta Başkanlık Divanı üyesi Alpaslan Yüce, Samsun milletvekili Erhan Usta ve Başkanlık Divanı üyesi Kevser Ofluoğlu; 19. Grup’ta ise Kocaeli milletvekiliLütfü Türkkan, Başkanlık Divanı üyesi Dursun Çolak ve GİK üyesi Hasan Eryılmaz görev yapacak. Parti, saha çalışmasının hem seçmenle temas hem de illerdeki siyasi tabloyu doğrudan gözlemleme açısından önemli olduğunu vurguluyor.