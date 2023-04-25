İYİ Parti Erzurum milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Erzurum milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Erzurum milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, İYİ Parti Erzurum milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Erzurum milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 12:48
İYİ Parti Erzurum milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Erzurum milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Erzurum milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Erzurum milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Erzurum milletvekili adayları kim? İYİ Parti Erzurum milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Erzurum milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ ERZURUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ZEKAİ KAYA

MELİH KIRKPINAR

FATMA CANAN UÇAR

FATİH ARAS

FATİH KARATAŞ


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