İYİ Parti Siirt milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Siirt milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Siirt milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, İYİ Parti Siirt milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Siirt milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 14:22
İYİ Parti Siirt milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Siirt milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Siirt milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Siirt milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Siirt milletvekili adayları kim? İYİ Parti Siirt milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Siirt milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ SİİRT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İLHAN YİĞİT

SERVET TARDUŞ

ABDULMECİT NAS


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