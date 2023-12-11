İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan 'Ankara' iddiasına: Tartışmaya açık bir konu değil

Yayınlanma: 11.12.2023 - 17:04

Güncelleme: 11.12.2023 - 17:05

İYİ Partili Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Zorlu, toplantıda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına ilişkin konuşan Zorlu, "Geçtiğimiz günlerde; tüm çalışanların ve ailelerinin gözü, kulağı asgari ücrete yapılacak zamdayken Çalışma Bakanı Sayın Vedat Işıkhan, 'Yasal mevzuat gereği asgari ücrete ancak yılda 1 kez zam yapılabilir. Deprem sebebiyle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla ikinci zammı yaptık' ifadesini kullandı. İş Kanunu'nda asgari ücrete yılda 2 kez zam yapılmasını yasaklayan hiçbir hüküm bulunmadığının altını çizerek Türkiye'nin enflasyonist ve istikrarsız ekonomik ortamında asgari ücretlilerin yem edilmesini ve kemer sıkma planının zaten zar zor geçinen insanlar üzerinden uygulamaya konulmasını doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de nüfusun çoğunluğunun sosyal ve kültürel aktiviteler için ayıracak bütçesi olmadığını aktaran Zorlu, "Geldiğimiz noktada Türk milletinin, 'Bir kuru ekmek, derme çatı bir ev neyine yetmiyor' anlayışıyla yoksullukla mücadelede kaderine terk edildiğini görüyoruz. Bizim önerimiz net ve açıktır. 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, bugün Genel Kurul'da görüşülmeye başlandı. Bu vesileyle asgari ücret konusunda partimizin önerisi, yılda 2 kez düzenleme yapılmak kaydıyla ocak ayında 17 bin lira ve temmuz ayında 20 bin 500 liraya yükseltilecek şekilde belirlenmesidir" dedi.

'"İFADELER İSTİSMAR EDİLMEYE MÜSAİTTİR"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yunanistan ziyaretini değerlendiren Zorlu, milli çıkarlar ve hassasiyetler doğrultusunda iki ülkenin iyi ilişkiler kurmasının doğru olduğunu belirterek, "Bunu yaparken Türkiye'nin tezlerini ve kırmızı çizgilerini tutarlı bir şekilde korumayı sürdürmek gerekmektedir. 2004 yılından bu yana yapılan hatalar ve atılmayan adımlar sebebiyle 19 adamız işgal edilmiş durumdadır. Öyle ki edindiğimiz bilgilere göre 14 adada askeri üsler bile kurdular ve buralara 6 bin civarında asker yerleştirdiler. Yine bu adalara, 'Kendi insanları yerleşsin' diye teşvik ödemeleri yaptılar. Sadece kayıtlı seçmen sayısı 7 bin civarında. Bununla da yetinmediler, adalardan bazılarında 8 Ekim günü yerel seçim yaptılar. Seçim sonuçlarını da Yunanistan İçişleri Bakanlığı sitesinde yayımladılar. Kullanım hakkı Türkiye'ye ait olan Taşoz Adası'ndan günlük 4 bin varil petrol çıkarıyorlar. Tüm bu vahamet ortadayken çıkmışlar bir de 10 Yunan adasına Türk vatandaşlarının 7 gün süreyle vizesiz gitmesini müjde gibi açıklıyorlar. Yahu utanın biraz. Asıl yapmanız gereken kendi iktidarlarınızda işgal edilen adaları kurtarmak iken bir de bu duruma meşruiyet katacak adımlar atıyorsunuz. Buradan siyasi iktidarı uyarıyoruz; ziyarette ortaya konulan açıklamalar, Türkiye'nin son yıllarda sürdürdüğü politik söylemde daha büyük zafiyetlere yola açabileceği gibi Atina'da yayınlanan bildiride yer alan bazı ifadeler ilk fırsatta istismar edilmeye müsaittir" ifadelerini kullandı.

"KARAR TARTIŞMAYA KAPALI"

Zorlu, bir gazetecinin, İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nun seçime tek başına seçime girme kararını Ankara özelinde yeniden oylayacağı yönündeki iddiayı sorması üzerine de "Genel İdare Kurulumuzun kararı net. Biz tek başımıza seçimlere katılacağız. Tartışmaya açık bir konu değil. En üstten en alta kadar bütün mensuplarımızı bağlayan karar. Önümüzdeki günlerde İYİ Parti'nin böyle alternatif güzergah açmış olmasının ne kadar kıymetli olduğunu bizzat vatandaşlarımız müşahede edecekler" diye konuştu