İYİ Parti Tekirdağ milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Tekirdağ milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Tekirdağ milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, İYİ Parti Tekirdağ milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Tekirdağ milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 15:41
İYİ Parti Tekirdağ milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Tekirdağ milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Tekirdağ milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Tekirdağ milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Tekirdağ milletvekili adayları kim? İYİ Parti Tekirdağ milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Tekirdağ milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SELCAN HAMŞIOĞLU

SERTAÇ ALKAYA

HAZIM TAMER DODURKA

ZEKİ UZUN

AYNUR ÇEŞMELİLER

ŞERAFETDİN TERZİ

MEHMET İLKER ATASEVER

CEM CAVCAR


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