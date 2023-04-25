İYİ Parti Urfa milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Urfa milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 15:39

Güncelleme: 25.04.2023 - 15:39

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Urfa milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Urfa milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Urfa milletvekili adayları kim? İYİ Parti Urfa milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Urfa milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

EMİN YETİM

MUHAMMET ALİ ARUSOĞLU

MUSA MANGAL

MAHMUT SUBAŞI

CEM KARAKEÇİLİ

MEHMET ŞAHİN GÜLEL

MEHMET EMİN GÜVENÇ

MUSTAFA DİRİER

HÜSEYİN SİRHAN GÖKDOĞAN

GÜLCAN CENGİZ

MEHMET HAMCAN

MEHMET YILDIRIM

ÖMER FARUK AİŞEOĞLU

İHSAN KAYA