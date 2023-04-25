İYİ Parti Urfa milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Urfa milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Urfa milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, İYİ Parti Urfa milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Urfa milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Urfa milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Urfa milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Urfa milletvekili adayları kim? İYİ Parti Urfa milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Urfa milletvekili adayları tam listesi...
İYİ PARTİ ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
EMİN YETİM
MUHAMMET ALİ ARUSOĞLU
MUSA MANGAL
MAHMUT SUBAŞI
CEM KARAKEÇİLİ
MEHMET ŞAHİN GÜLEL
MEHMET EMİN GÜVENÇ
MUSTAFA DİRİER
HÜSEYİN SİRHAN GÖKDOĞAN
GÜLCAN CENGİZ
MEHMET HAMCAN
MEHMET YILDIRIM
ÖMER FARUK AİŞEOĞLU
İHSAN KAYA
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