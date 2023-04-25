İYİ Parti Gaziantep milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Gaziantep milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Gaziantep milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, İYİ Parti Gaziantep milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Gaziantep milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Gaziantep milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Gaziantep milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Gaziantep milletvekili adayları kim? İYİ Parti Gaziantep milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Gaziantep milletvekili adayları tam listesi...
İYİ PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MEHMET MUSTAFA GÜRBAN
MEHMET AY
MEHMET ÖZBERK
MEDİNE İLAY YILDIRIM
MUSTAFA ALTUNBAŞ
MEHMET MURAT YAPRAK
MESUT NİZİPLİOĞLU
SEMA ALBAYRAM
MEHMET ALİ YILDIRIM
TİBET EKİNCİ
OKTAY İYİSARAÇ
NERMİN TUZCU
HASAN ALPDOĞAN
ABUBEKİR TEK
İyi Parti iyi parti milletvekili adayları iyi parti milletvekilleri 2023 Milletvekili milletvekili adayı
İlgili Haberler
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- ORC seçime 20 gün kala anket paylaştı
- 'Kaybetmeye hazır mısınız' sorusuna yanıt
- Oğuzhan Uğur: Son gün karar aldık, yayınlamayacağız
- AKP'de çatlak yarattı: 'Yapsın da görelim'
- Mustafa Destici’nin cesareti var mı?
- Millet İttifakı'nın otobüsünde dikkat çeken diyalog
- Motorinde indirim: İşte güncel fiyatlar
- Memleket Partisi'nde istifa depremi
- CHP'den Erdoğan'a ÖTV tepkisi: 'Taklitlerden sakının'
- İstanbul'da facia: Başına beton düştü, canından oldu