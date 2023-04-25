İYİ Parti Gaziantep milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Gaziantep milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Gaziantep milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, İYİ Parti Gaziantep milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Gaziantep milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 12:53
İYİ Parti Gaziantep milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Gaziantep milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Gaziantep milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Gaziantep milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Gaziantep milletvekili adayları kim? İYİ Parti Gaziantep milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Gaziantep milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MEHMET MUSTAFA GÜRBAN

MEHMET AY

MEHMET ÖZBERK

MEDİNE İLAY YILDIRIM

MUSTAFA ALTUNBAŞ

MEHMET MURAT YAPRAK

MESUT NİZİPLİOĞLU

SEMA ALBAYRAM

MEHMET ALİ YILDIRIM

TİBET EKİNCİ

OKTAY İYİSARAÇ

NERMİN TUZCU

HASAN ALPDOĞAN

ABUBEKİR TEK


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