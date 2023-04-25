İYİ Parti Tokat milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Tokat milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Tokat milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, İYİ Parti Tokat milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Tokat milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Tokat milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Tokat milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Tokat milletvekili adayları kim? İYİ Parti Tokat milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Tokat milletvekili adayları tam listesi...
İYİ PARTİ TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
FATİH DEMİRKOL
MURAT TOYCAN SELÇUK
ALİ KARACA
ŞADAN İPKİN
MUHAMMET ALPEREN ELDEMİR
İyi Parti iyi parti milletvekilleri 2023 iyi parti milletvekili adayları milletvekili adayı Milletvekili
İlgili Haberler
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kaybetmeye hazır mısınız' sorusuna yanıt
- AKP'de çatlak yarattı: 'Yapsın da görelim'
- Mustafa Destici’nin cesareti var mı?
- Motorinde indirim: İşte güncel fiyatlar
- Millet İttifakı'nın otobüsünde dikkat çeken diyalog
- Erdoğan'ın gözlerinin içine baka baka...
- Memleket Partisi'nde istifa depremi
- Et pişirirken tencereye 1 kaşık eklenmeli
- CHP'den Erdoğan'a ÖTV tepkisi: 'Taklitlerden sakının'
- İstanbul'da facia: Başına beton düştü, canından oldu