İYİ Parti Tokat milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Tokat milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Tokat milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, İYİ Parti Tokat milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Tokat milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 15:42
İYİ Parti Tokat milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Tokat milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Tokat milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Tokat milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Tokat milletvekili adayları kim? İYİ Parti Tokat milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Tokat milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

FATİH DEMİRKOL

MURAT TOYCAN SELÇUK

ALİ KARACA

ŞADAN İPKİN

MUHAMMET ALPEREN ELDEMİR


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