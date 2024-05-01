İYİ Parti Trabzon İl Başkanlığı'nda istifalarla yönetim düştü

İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Fatma Başkan, görevinden istifa ettiğini duyurdu. 80 kişiden oluşan İl Başkanlığı Yönetim Kurulu'ndan 62 isim de istifa etti. İstifalar üzerine İl Başkanı Fatma Başkan'ın yönetimi düştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2024 - 14:39
İYİ Parti Trabzon İl Başkanlığı'nda istifalarla yönetim düştü
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Trabzon’da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde İYİ Parti'den Yomra Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bıyık’ın partisinden istifası sonrası İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Fatma Başkan da görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Şehirdeki 80 kişiden oluşan İl Başkanlığı Yönetim Kurulu'ndan 62 isim de istifa etti. İstifalar üzerine İl Başkanı Fatma Başkan'ın yönetimi düştü.

İYİ Parti Trabzon İl Başkanlığı’nda açıklamada bulunan Fatma Başkan, “2023-2024 seçimlerinde partimizin uyguladığı strateji maalesef başarılı olmadı. Özellikle yerel seçimlerde muhalefete karşı kullanılan dil ve söylemler seçmen nezdinde eleştiriye ve şüpheye sebebiyet verdi. İYİ Parti’nin oyları gün gün eridi. Bizler sürecin gittiği noktanın farkındaydık fakat partimize zarar vermemek adına genel merkezin aldığı kararlar başarıya götürmeyecek olsa da uyguladık. Parti aidiyetimizle birlikte çalıştık'' açıklamasında bulundu.

''AĞIR BİR HEZİMETE UĞRADIK''

Başkan yapmış olduğu açıklamada ''Vekilimiz Yavuz Aydın’la yerel seçimlerde birçok konuda fikir ayrılığına düştük. Fakat seçim sürecinde partime zarar vermemek adına yine her şeye rağmen süreci düzgün yönetmeye çalıştım. Ancak İYİ Parti olarak, sınırlı il ve ilçeler dışında ülke genelinde ağır bir hezimete uğradık. Trabzon’da Mustafa Bıyık Başkanımız ile Yomra Belediyesini alarak mevcut belediyemizi koruduk” dedi. 


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