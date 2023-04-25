İYİ Parti Trabzon milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Trabzon milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 15:44

Güncelleme: 25.04.2023 - 15:44

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Trabzon milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Trabzon milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Trabzon milletvekili adayları kim? İYİ Parti Trabzon milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Trabzon milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

YAVUZ AYDIN

ASLAN GÜNER

SERPİL AKÇAY

TAHSİN AKYÜZ

AKIN ÇELİK

BÜLENT ARSLAN