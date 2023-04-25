İYİ Parti Ağrı milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Ağrı milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Ağrı milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, İYİ Parti Ağrı milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Ağrı milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 11:45
İYİ Parti Ağrı milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Ağrı milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Ağrı milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Ağrı milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Ağrı milletvekili adayları kim? İYİ Parti Ağrı milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Ağrı milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ AĞRI MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ÖZHAN KOÇİNTAR

METİN AYDEMİR

KENAN KAÇMAZ

ÇAĞDAŞ ÇELİK


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