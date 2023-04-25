İYİ Parti Uşak milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Uşak milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 15:46

Güncelleme: 25.04.2023 - 15:46

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Uşak milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Uşak milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Uşak milletvekili adayları kim? İYİ Parti Uşak milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Uşak milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ UŞAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MUHAMMET GÜR

DALYAN ÖZDEMİR

TOLGA PİRİNÇCİ