İYİ Parti Yalova milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Yalova milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 15:47

Güncelleme: 25.04.2023 - 15:47

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Yalova milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Yalova milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Yalova milletvekili adayları kim? İYİ Parti Yalova milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Yalova milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ YALOVA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AYHAN KÜÇÜK

ERSİN AKYÜZ