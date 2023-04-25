İYİ Parti Isparta milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Isparta milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 13:00

Güncelleme: 25.04.2023 - 13:00

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Isparta milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Isparta milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Isparta milletvekili adayları kim? İYİ Parti Isparta milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Isparta milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ ISPARTA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AYLİN CESUR

TİMUÇİN KODAMAN

İSMET YILMAZ

FARUK TORUN