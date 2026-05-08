İYİ Parti yöneticisinden gazeteciye 'NATO'culuk' davası

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Mustafa Veysel Güldoğan, soL Haber'de yer alan bir haberden ötürü hem imza sahibi gazeteci Ercan Deniz Küçük'e hem de soL Haber'e tazminat davası açtı.

“'Partiler üstü' bir örgütlenme ağı: NATO’cu gençlik kuluçkada” haberi üzerine açılan davada Ercan Küçük ve soL Haber'den 200 bin TL manevi tazminat talep edildi.

Son dönemde kurulan milliyetçi gençlik örgütlerinin siyasi bağlantılarının irdelendiği haberde Veysel Güldoğan için de şu ifadeler yer alıyordu:

"İYİ Parti’nin genç yıldızı, YATA Türk'ün eski başkanı, foncu Bahadırhan Dinçaslan’dan görevi devralan yeni Başkan T. Aykutalp Arıcı ve ekibinin profili incelendiğinde, "Türk Milliyetçiliği" etiketinin altında, küresel Transatlantik ağlarıyla entegre bir yapı dikkat çekiyor. Zira Arıcı, sadece bir milliyetçi dernek başkanı değil; aynı zamanda Toplum Çalışmaları Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi.

Peki bu Enstitüde kimlerle beraber? Örneğin Mustafa Veysel Güldoğan ile. Güldoğan kim? Türk Atlantik Konseyi (ATA Türkiye) Başkanı. Yani NATO’nun Türkiye’deki sivil uzantısının bir numaralı ismi. "Milliyetçi" gençliğin "Atlantikçi" bir mutfakta nasıl pişirildiğinin çok somut ve çarpıcı örneklerini görüyoruz. NATO tüm olası ideolojik bariyerleri "sivil toplum" şemsiyesi altında eriterek, en erken yaşlardan itibaren Türkçü bir gencin ufkunu Batı güvenlik mimarisine entegre ediyor."