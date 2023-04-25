İYİ Parti Yozgat milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Yozgat milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Yozgat milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, İYİ Parti Yozgat milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Yozgat milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 15:49
İYİ Parti Yozgat milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Yozgat milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Yozgat milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Yozgat milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Yozgat milletvekili adayları kim? İYİ Parti Yozgat milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Yozgat milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ YOZGAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

LÜTFULLAH KAYALAR

ALİ KEVEN

İSMAİL YILMAZ

NAFİYE BALÇIK


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