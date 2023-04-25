İYİ Parti Yozgat milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Yozgat milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 15:49

Güncelleme: 25.04.2023 - 15:49

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Yozgat milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Yozgat milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Yozgat milletvekili adayları kim? İYİ Parti Yozgat milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Yozgat milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ YOZGAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

LÜTFULLAH KAYALAR

ALİ KEVEN

İSMAİL YILMAZ

NAFİYE BALÇIK