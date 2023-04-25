İYİ Parti Antalya milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Antalya milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 11:58

Güncelleme: 25.04.2023 - 11:58

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Antalya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Antalya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Antalya milletvekili adayları kim? İYİ Parti Antalya milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Antalya milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

UĞUR POYRAZ

AYKUT KAYA

ALİ ADNAN KAYA

AYŞEN KURT

SERKAN TETİK

İLHAMİ OKUDAN

MEHMET BAŞARAN

NESRİN ÜNAL

MUSA ERTUĞAN

MESUT YILMAZ

DURMUŞ KAPLAN

ARİF KOCABIYIK

BAŞAK KARATAŞ

DURMUŞ ALİ ARSLAN

NEŞE TOKER

LEVENT ÖZDEMİR

HATİCE AVCI