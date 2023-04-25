İYİ Parti Antalya milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Antalya milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Antalya milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, İYİ Parti Antalya milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Antalya milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Antalya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Antalya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Antalya milletvekili adayları kim? İYİ Parti Antalya milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Antalya milletvekili adayları tam listesi...
İYİ PARTİ ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
UĞUR POYRAZ
AYKUT KAYA
ALİ ADNAN KAYA
AYŞEN KURT
SERKAN TETİK
İLHAMİ OKUDAN
MEHMET BAŞARAN
NESRİN ÜNAL
MUSA ERTUĞAN
MESUT YILMAZ
DURMUŞ KAPLAN
ARİF KOCABIYIK
BAŞAK KARATAŞ
DURMUŞ ALİ ARSLAN
NEŞE TOKER
LEVENT ÖZDEMİR
HATİCE AVCI
İyi Parti iyi parti milletvekili adayları iyi parti milletvekilleri 2023 milletvekili adayı Milletvekili
İlgili Haberler
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- ORC seçime 20 gün kala anket paylaştı
- 'Kaybetmeye hazır mısınız' sorusuna yanıt
- Oğuzhan Uğur: Son gün karar aldık, yayınlamayacağız
- Mustafa Destici’nin cesareti var mı?
- AKP'de çatlak yarattı: 'Yapsın da görelim'
- Millet İttifakı'nın otobüsünde dikkat çeken diyalog
- Memleket Partisi'nde istifa depremi
- Motorinde indirim: İşte güncel fiyatlar
- CHP'den Erdoğan'a ÖTV tepkisi: 'Taklitlerden sakının'
- İstanbul'da facia: Başına beton düştü, canından oldu