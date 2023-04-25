İYİ Parti Zonguldak milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Zonguldak milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 15:59

Güncelleme: 25.04.2023 - 15:59

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Zonguldak milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Zonguldak milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Zonguldak milletvekili adayları kim? İYİ Parti Zonguldak milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Zonguldak milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

EVRİM BALBALOĞLU

TOLGA GÖREN

MEHMET BATU MÜFTÜOĞLU

MUSTAFA ADİL ÖZKAN

RENDA OKAY