İYİ Parti'de 41 kişi istifa etti

Yayınlanma: 21.07.2023 - 22:29

Güncelleme: 21.07.2023 - 22:29

Turgutlu Belediyesi Orta Park Tesisleri'nde bir araya gelen partililer, aldıkları karara ilişkin basın açıklaması yaptı.

'PARTİDEN AYRILMIYORUZ'

Grup adına açıklamada bulunan İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Karacaova, şunları söyledi:

"Bizler Turgutlu İYİ Parti yönetim kurulu üyeleri olarak kendi aramızda bir karar alma durumunda kaldık. İlçe Başkanlığının onaylamadığımız birtakım icraatları olmuştur. Yapmış olduğumuz uyarılarımızın bugüne kadar dikkate alınmaması sonucu yönetimden ayrılma kararı aldık. Bizler kesinlikle partiden ayrılmıyoruz. Davamıza ve genel başkanımıza sonsuza kadar bağlıyız. Kişisel olarak kimseyle sorunumuz yoktur. Bunun kesinlikle bilinmesini istiyoruz."