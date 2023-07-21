AKP Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik istifa etti

AKP Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik, 2019’dan bu yana sürdürdüğü görevinden istifa etti.

AA
Yayınlanma: 21.07.2023 - 18:57
AKP Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik istifa etti
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AKP Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik, 26 Nisan 2019’dan bugüne kadar yürüttüğü AKP Çankırı İI Başkanlığı görevinden af talebinin Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınla yapılan istişare sonucunda uygun görüldüğünü belirtti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Çelik, istifasını şu sözlerle duyurdu:

“4 yılı aşkın süredir milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il ve ilçe teşkilatlarımızla nasıl omuz omuza vererek, bu davanın bir neferi olarak hizmet ettiysek, bundan sonra da aynı heyecanla partimizin çatısı altında ülkemiz ve güzel Çankırı’mız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”


AKP istifa

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