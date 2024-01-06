İYİ Parti'de adaylar netleşiyor
Seçimlere “hür ve müstakil” girme kararı alan İYİ Parti’de seçim çalışmaları hız kazandı.
Parti yönetimi, ocak ayında tüm adayları netleştirmeyi planlıyor. Kampta “İYİ Belediyecilik” anlayışının yurttaşlara nasıl anlatılacağı üzerine konuşulacak, saha çalışmaları şekillenecek.
Partinin “Sürpriz isimler olacak” dediği İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayları ise 13-14 Ocak’ta Adana’da yapılacak istişare kampında netleşecek. Adayların kamptan sonraki hafta açıklanması bekleniyor.
Ankara için Servet Avcı, İstanbul için Buğra Kavuncu ve Suat Sarı, Adana için de Ayyüce Türkeş Taş adı geçiyor.
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