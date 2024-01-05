İYİ Parti'deki istifaların perde arkası: 'Buz dağının görünen kısmı...'

Yayınlanma: 05.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 05.01.2024 - 03:00

Cumhuriyet’in ulaştığı bazı İYİ Partili kurmaylar, bu düşüşün henüz buz dağının görünen kısmı olduğunu söylüyor. Partinin tartışmalar, istifalar ve ihraçlar nedeniyle tabanının güvenini kaybettiği öne sürülürken, yerel seçimler yaklaşırken partiden kitlesel kopuşların meydana gelebileceğine işaret ediliyor. Partinin Ankara adayını açıklamasının ardından başta Mamak ilçe örgütü olmak üzere birçok ilçe örgütünden istifa dalgasının büyüyeceği de iddialar arasında.

Kurmaylar, yerel seçimlerde partinin hüsrana uğraması durumunda seçim sonrası da istifaların süreceğine işaret ediyor. İYİ Parti’nin AKP’den oy koparması gerektiğinin altını çizen kurmaylar, “şu anki söylemlerin CHP’den oy koparmaya yönelik olduğu ve bu tavrın partiye zarar verdiği” değerlendirmesini yapıyor.

