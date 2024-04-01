İYİ Parti'de art arda istifalar: İrem Yaman da duyurdu

İYİ Parti'de seçimden sonra da sular durulmuyor. Yerel seçimlerinin tamamlanmasının ardından istifalar gelmeye başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 11:40
İYİ Parti'de art arda istifalar: İrem Yaman da duyurdu
Abone Ol google-news

Mayıs 2023'teki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde yüzde 9,96 oy alan İYİ Parti, bu seçimde büyük bir oy kaybı yaşayarak oranını yüzde 3,47'e düşürdü. Alınan sonuçların ardından İYİ Parti'de istifa depremi yaşandı.

BİLGE YILMAZ HEM İSTİFA ETTİ, HEM İSTİFAYA ÇAĞIRDI

İYİ Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, Genel Başkan Meral Akşener’i istifaya davet etti. Kendisi de görevinden istifa etti.

Yılmaz sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."

MİLLİ SPORCU İREM YAMAN DA BIRAKTI

Milli sporcu ve İYİ Parti GİK üyesi İrem Yaman da istifasını duyurdu. Yaman şu açıklamayı yaptı:

"Büyük bir şevk ve heyecan ile siyasete başladığım İyi Parti'de, ortak aday konusu başta olmak üzere çeşitli konularda fikir ayrılığı yaşamaktaysam da, her zaman eleştirinin dışarıdan değil, içeriden yapılmasının faydasına inandım. Bugün alınan seçim sonuçları, tabanına kulaklarını tıkayan İyi Parti açısından malumun ilanıdır. Seçim sonuçları için ülkem adına çok mutluyum. Sn. Genel Başkanıma emekleri ve beraber yürüdüğüm yol için çok teşekkür ediyor, an itibarı ile gerek İyi Parti, gerekse GİK'ten istifa ettiğimi kıymetli kamuoyuyla paylaşıyorum."


İyi Parti haberleri istifa haberleri yerel seçimler haberleri yerel seçim haberleri

İlgili Haberler

Ordu'da yarış kızışıyor... AKP ile İYİ Parti kafa kafaya

Ordu'da yarış kızışıyor... AKP ile İYİ Parti kafa kafaya
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü ekonomist hezimetin sebebini açıkladı, tavsiyede bulundu

Dünyaca ünlü ekonomist hezimetin sebebini açıkladı, tavsiyede bulundu
Davullar, zurnalar, Türk bayrakları… İstanbul’da yurttaşlar sokaklara akın etti!

Davullar, zurnalar, Türk bayrakları… İstanbul’da yurttaşlar sokaklara akın etti!
DEM Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş oy kullanamayacak

DEM Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş oy kullanamayacak
AKP’de alarm zilleri: Şamil Tayyar, seçim sonuçlarını “Bir siyasi afet” olarak değerlendirdi!

AKP’de alarm zilleri: Şamil Tayyar, seçim sonuçlarını “Bir siyasi afet” olarak değerlendirdi!
ANKA Haber Ajansı'ndan flaş açıklama: 'Sandıkların sadece yüzde 3'ü açıldı'

ANKA Haber Ajansı'ndan flaş açıklama: 'Sandıkların sadece yüzde 3'ü açıldı'
Son dakika… Murat Kurum’dan ilk açıklama

Son dakika… Murat Kurum’dan ilk açıklama
Son Dakika... Sandıklar kapandı: Oy sayım süreci başlıyor!

Son Dakika... Sandıklar kapandı: Oy sayım süreci başlıyor!
Cem Yılmaz’ın ‘seçim sonucu’ paylaşımı yine güldürdü

Cem Yılmaz’ın ‘seçim sonucu’ paylaşımı yine güldürdü