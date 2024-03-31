Ordu'da yarış kızışıyor... AKP ile İYİ Parti kafa kafaya

Yayınlanma: 31.03.2024 - 20:15

Güncelleme: 31.03.2024 - 20:16

31 Mart yerel seçimlerinde oy verme işlemi sonlandı. Sandıklar açılmaya devam ediyor. İlk gelen verilere göre yurdun birçok kentinde sürpriz sonuçlar ortaya çıktı.

Eski AKP'li belediye başkanı Enver Yılmaz'ın İYİ Parti'den aday olduğu Ordu'da sandıkların yüzde 21,59'u açıldı. Katılım oranının yüzde 71,88 olduğu kentte seçim İYİ Parti ile AKP arasında geçiyor.

BİR İYİ PARTİ BİR AKP

Saat 20:08 itibari ile İYİ Parti adayı Enver Yılmaz'ın yüzde 38,7 ile önde götürdüğü görüldü. AKP'nin adayı mevcut belediye başkanı Hilmi Güler ise yüzde 36,68 ile ikinci sırada yer alıyor.

Bu iki partiyi yüzde 21,33 ile CHP takip ederken Yeniden Refah Partisi'nin oyu yüzde 2,85 oldu.

EVRAKLAR YAKILDIĞI İDDİASI VARDI

İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Enver Yılmaz, birkaç gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bu telaş niye? Panik halde, yaktığınız evraklar içerisinde, belediye şirketlerinin usulsüz ihale dosyaları mı var?” ifadelerini kullanarak bir video paylaşmıştı.