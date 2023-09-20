İYİ Parti’de bazı parti kurmayları ittifaktan yana sıcak mesajlar veriyor: Akşener'le ayrıştılar

Yayınlanma: 20.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 20.09.2023 - 04:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hiçbir partiyle ittifak yapmayacağına ilişkin net söylemlerde bulunurken parti kurmaylarından ittifaka yönelik sıcak mesajlar gelmesi dikkat çekiyor. Akşener önceki gün yaptığı açıklamada, “Ben masa yıkmadım. O seçim kazanılabilsin diye ben zehir içtim” dedi ve yerel seçimlerde ittifak yapmayacaklarını yineledi. Ancak, bu açıklamanın hemen ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, “Cumhur İttifakı gerçeği sona ermedikçe önümüzdeki yerel seçimlerde de güç birliği olmadan büyük şehirlerde seçim kazanmak mümkün değil” dedi. İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ise “Eskişehir’de CHP ile ittifak yapılması taraftarı değilim. Ama tabii ki bir sağ parti ile belirli prensiplerde biz ittifak yapabiliriz. AKP, MHP, Saadet Partisi olabilir” ifadelerini kullandı. Partide, henüz “ittifak” konusunda fikir birliği kurulamazken, kulislerde partililerin CHP ile ittifaktan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dayatmalarından rahatsız olduğu, bu nedenle seçimlere partinin ittifaksız girmesi gerektiği ancak bu stratejinin de riskli olduğu konuşuluyor.

GÖZLER CHP KURULTAYINDA

Seçimlere ittifaksız girilmesi kararı genel idare kurulu’da olarak resmileştirilmişti. Ancak, GİK’te Ahmet Zeki Üçok, Hayrettin Nuhoğlu, Mehmet Aslan, Yetkin Öztürk gibi isimlerin ittifaktan yana tavır alarak, bu konuda Akşener’e muhalif kaldıkları öne sürüldü. Öte yandan bazı kurmaylar, CHP’nin olağan kurultayının Akşener’in “ittifak” kararını değiştirebileceği ifade ederek, CHP’de bir genel başkan değişikliği durumunda ve bazı büyükşehirlerde fedakârlıklar yapması koşuluyla CHP ile “işbirliği” yapılabileceğini savunuyor.