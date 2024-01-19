İYİ Parti'de deprem... Sultangazi ilçe teşkilatı istifa etti: 'İmamoğlu’nu destekleme kararı aldık'

İYİ Parti Sultangazi İlçe Başkanı Sinan Taşkın, teşkilatla birlikte istifa ettiklerini açıkladı. Taşkın “İmamoğlu’nu destekleme kararı aldık” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.01.2024 - 17:41
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İYİ Parti’de yerel seçim kararı sonrası istifa depremi sürüyor. Son olarak İYİ Parti Sultangazi teşkilatı istifa etti.

İYİ Parti Sultangazi İlçe Başkanı Sinan Taşkın, spsyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu. Taşkın, “Maalesef ‘Partimize operasyon yapıyor’ diyenlerin sırf AK Parti kazansın’ diye eski CHP’lilerden medet ummasını doğru bulmuyoruz. Bu kapsamda teşkilat mensubu arkadaşlarla birlikte İmamoğlu’nu destekleme kararı aldık” dedi.

Partinin değerlerinin bir bir gittiğini ve bunun sorgulanmadığını belirten Taşkın, görevinden tüm arkadaşlarıyla birlikte istifa ettiklerini söyledi.


İyi Parti Sultangazi istifa

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