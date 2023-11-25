İYİ Parti'de 'Dikbayır' krizi sürüyor: İstifa çağrısı istifa getirdi

Yayınlanma: 25.11.2023 - 10:09

Güncelleme: 25.11.2023 - 10:14

İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener ve parti yönetimine yönelttiği ağır suçlamalarla gündemde yer edinen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır partisinden istifa etmeyeceğini duyurmuştu.

Kesin ihracı istenen Dikbayır'a Sakarya'daki İYİ Parti İl Teşkilatı'ndan istifa çağrısı geldi. İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Uçak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sakarya il ve ilçe başkanları olarak kurulduğumuzdan bugüne birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmekteyiz. Bugün bilhassa Sakarya teşkilatları olarak karşı karşıya kaldığımız durum ciddi anlamda Sakarya il ve ilçe teşkilatlarımızı rahatsız etmektedir. Kamuoyuna yansıyan bu durumların partimize daha fazla zarar vermemesi adına konunun muhatabı İYİ Parti Sakarya milletvekili Ümit Dikbayır'ı başkanlar olarak oy birliği ile partimizden istifaya davet ediyoruz. Tüm kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz" dedi.

'BASKI' İSTİFASI

Ancak tüm ilçe başkanlarının ortak imzasını taşıyan bu çağrı il teşkilatı içinde çatlağa yol açtı. Adapazarı İlçe Başkanı Fatih Aygündüz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İYİ Parti Sakarya İl Başkanlığı tarafından yayınlanan ortak bildirinin baskıyla imzalatıldığını" belirterek, "Bu bildiriyi imzaladığım için derin bir üzüntü duyuyorum. Bu istifa ile birlikte baskıcı yönetim anlayışına karşı tavrımı ortaya koymuş bulunmaktayım" dedi.

Liyakat Doğruluk ve Adalet ilkeleriyle kurulan partimizin kuruluş ilkelerinden saptığını görüyoruz" diyen Aygündüz, Ne yazık ki yaşanan olumsuz gelişmeler neticesinde birçok yönetici arkadaşımız, mahalle başkanlarımız ile birlikte ben de Adapazarı İlçe Baskanlığı görevimden istifa etme yönünde karar almış bulunmaktayım" açıklaması yaptı.

İşte Dikbayır'a yapılan o istifa çağrısı: