İYİ Parti’de fatura iki isme kesiliyor

Yayınlanma: 30.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 30.05.2023 - 04:00

İYİ Parti Genel Merkezi'nde, “oyların koruması da bir başarı” değerlendirilmesine parti içinde tepki gösteriliyor. Genel başkan Meral Akşener’in, 6’lı masadan önce sert açıklama ile kalkması, sonrasında ise “tüm bu sözlerini unutarak, yeniden dönmesinin partiye oy kaybı olarak yansıdığını” belirten bazı İYİ Partili kurmaylar, bu durumun “en büyük strateji hatası olduğuna” işaret ediyor. Akşener’in masaya dönmek yerine “kendisinin bizzat cumhurbaşkanı adayı olarak seçmenin karşısına çıkmış olması halinde, Türk siyasetinde bugün bambaşka durumların konuşulabileceği, İYİ Parti’nin, içine AKP seçmenini de alacak merkez sağ seçmeninin adresi olacağı” yorumları yapılırken Kılıçdaroğlu’nun adaylığının “yanlış olduğu” da ileri sürülüyor.

Parti içinde Kılıçdaroğlu yerine Ekrem İmamoğlu’nun, “cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini” dile getiren İYİ Partili kurmaylar, Akşener’in de bildiği anketlerde de İmamoğlu’nun daha fazla oy aldığının altı çiziliyor. Bazı kurmaylar ayrıca partinin “kurumsallaşamadığını ve Türk milliyetçilerini de kucaklayamadığını” ifade ediyor. Kurmaylar, seçimin sonucunun “muhalefetin Anadolu halkını tanıyamadığını” da gösterdiğini işaret ediyor.

Bu arada disiplin kurulu üyesi Ethem Baykal, Akşener’e istifa çağrısı yaparken Akşener’e muhalif ekip bugün İstanbul’da, bir toplantı yapacak. 24-25 Haziran’daki kurultayda da Akşener’in karşısına bir adayın çıkabileceği konuşuluyor.

