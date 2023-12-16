İYİ Parti'de 'işbirliği' krizi: Adaylığı iptal edildi

Yayınlanma: 16.12.2023 - 10:51

Güncelleme: 16.12.2023 - 10:51

İYİ Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Ayhan Pala sosyal medya hesabından "işbirliği" şart açıklaması yapmış ve bu mesaj da CHP ile ittifak çağrısı olarak algılanmıştı.

İL BAŞKANI 'ÖZÜR' DİLEDİ

Bir süredir istifa ve ihraçlarla sarsılan İYİ Parti'de yaşanan bu yeni kriz sonrası İl Başkanı Fatma Başkan, Pala'nın adaylığın sonlandırıldığını duyurdu.

Fatma Başkan açıklamasında "Başkan adayımız Sayın Pala’nın adaylığı açıklandıktan sonra sosyal medya hesaplarından birtakım paylaşımlar yaparak Ortahisar ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi ile işbirliğinin şart olduğunu deklare etmesi süreci şaşkınlıkla karşılamamıza sebep olmuştur. Çünkü Sayın Pala Genel Başkanımızın ve Genel İdare Kurulumuzun seçimlere ‘Hür ve Müstakil’ gireceğiz kararından sonra aday adaylığı başvurusunu yapmış ve bu süreçten sonra teşkilatlarımızın huzurunda aday tanıtım toplantısına katılım sağlayarak Ortahisar ilçemizin Belediye Başkan Adayı olarak bu yola çıkmıştır" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Pala’nın adaylığı açıklandıktan sonra yapmış olduğu görüşmeler ve bu görüşmeler sonucunda baskılanmış talepler sanırım böyle bir yola başvurmasında etkili olmuştur.

Lakin bu ve benzeri açıklamaları Belediye Başkan Adayı tarafından yapılması iddiasız bir aday olduğunu seçim sürecine başlamadan görmemize vesile olmuştur. Partimizin yetkili kurullarının aldığı karara saygısızlık ve İl Başkanlığı’mızın yetkisi dahilinde olabilecek çalışmalara sosyal medya üzerinden ön alma tarafımızdan kabul edilebilir bir durum değildir.

Bu nedenle Ortahisar Belediye Başkan Adayı olarak açıkladığımız Sayın Ayhan Pala’ya sosyal hayatında başarılar diliyoruz. Ortahisar ilçemizi yönetmek için başvuruda bulunan çok değerli aday adayı arkadaşlarımızdan vermiş olduğumuz bu yanlış karar sebebiyle özür diliyoruz.

Ortahisar ilçemiz için seçimlerde ilk önce kendine inanan ve sonrasında da Ortahisar ilçemizi İYİ belediyecilikle buluşturacağına projeleriyle vatandaşımıza deklare eden adayımızı siz değerli hemşehrilerimizle paylaşacağız."