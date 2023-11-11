İYİ Parti'de istifa depremi

Yayınlanma: 11.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 11.11.2023 - 03:00

Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti kurucularından Durmuş Yılmaz dün istifa etti. İYİ Parti, son genel seçimde Yılmaz’a milletvekili listesinde yer vermemişti. Genel Başkan Meral Akşener, İYİ Parti’nin 3. olağan kurultayında parti içindeki eleştirel tutumlara yönelik sert bir konuşma yapmıştı. Yılmaz, Akşener’in bu sözleri üzerine “Oysa bizim ihtiyacımız bir zeytin dalıydı” ifadelerini kullanmıştı.

‘KARARLAR YANLIŞ’

Durmuş Yılmaz’ın partiden ayrıldığını açıklamasından sonra İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem de partisinden istifa ettiğini duyurdu. Erdem, partisinin yerel seçimlere ayrı girme kararını yanlış bulduğunu belirterek şunları söyledi: “2024 yerel seçimlerinde’ aday çıkarma kapsamına tüm illerin alınması ısrarı maalesef İstanbul ve Ankara’nın muhalefette kalmasını riske atıyor. Ülkemizde yeniden demokrasi ve hukuk devletinin sağlanmasını amaçlayan bir siyasetçi, bir hoca ve bir hukukçu olarak mevcut kazanımların riske atılmasını kabul etmem mümkün değildir. Şeffaflığın, vatan ve millet sevgisinin siyasette geçer akçe olduğuna ve olması gerektiğine inancımı sürdürmekteyim.”

İYİ Parti’de yaşanan Ümit Dikbayır krizinin ardından önceki gün de Sakarya il başkanı Serdip Dokumacı ile yönetim kurulu üyeleri istifa etmişti. Yöneticilerin, Dikbayır’a yakın olduğu gerekçesiyle istifaya zorlandığı iddia edildi. İYİ Partili Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in banka hesaplarını inceletmekle ve belediyelerle ticari ilişkilere girmekle itham edilmesi sonrası Cumhuriyet’e konuştu.

Dikbayır, hem disiplin kuruluna hem de İYİ Parti Genel Sekreterliği’ne “Suçlular araştırılsın” diye başvuruda bulunduğunu söyledi. İddiaların “mesnetsiz” olduğunu belirten Dikbayır, “Korkunç kumpaslar dönüyor. Kaldı ki iddiaların bir tanesi doğru olsun değil partiyi, milletvekilliğini bırakırım. O kadar eminim” dedi.

‘İYİ PARTİ KİRLENMİŞTİR’



İstifa eden Durmuş Yılmaz, istifa mesajında, “Parti, bizim kurduğumuz parti olmaktan çıkmıştır” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Parti daha iktidar olmadan kirlenmiştir. Başka bir ifade ile partinin siyasi yelpazedeki yeri belli değildir. İktidar olunca olacakları düşünmek bile istemiyorum. En önemlisi, partinin ülkeyi yönetmek istek-arzu ve iradesi yoktur. İktidar olmaktan ve muhalefetten düşmekten korkuyor. Parti yönetimi kamu parası ile bir elleri yağda bir elleri balda sefa sürüyor.”

