İYİ Parti’de ittifak istifaları sürüyor: 'İlkeli siyasete yakışmıyor'

Yayınlanma: 18.12.2023 - 06:54

Güncelleme: 18.12.2023 - 06:55

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İYİ Parti’nin seçim işbirliğine yönetim bazında kapıyı kapatması sonrası istifalar devam ediyor. İstanbul Belediye Meclisi’nde 6 partili istifa gerekçelerini açıkladı.

İstifa açıklamasını yapan İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İstanbul ve Ankara’da işbirliğinin devamı yönünde görüş bildirdiklerini söyledi.

Özkan, parti yönetimini de eleştirdi ve “1 yıl öncesine kadar Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğimiz kişiler için bugün “belediyeleri yönetemezler” demek, ilkeli siyasete yakışmamakta, millete güven vermemektedir” dedi.

İYİ Parti’de, hafta içi de parti yönetiminin kararına itiraz edenlerin ayrılıkları yaşandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile seçim ittifakını savunan ve partinin son Genel İdare Kurulu toplantısında ittifakın gerekli olduğunu harita sunumuyla anlatan Hukuk İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok’u görevden aldı.

Bu kararın duyulmasından kısa süre sonra ise “En azından İstanbul ve Ankara’da işbirliği için mücadele ettim” açıklaması yapan Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti.

İSTANBUL ÖRGÜTÜNDE NE YAŞANMIŞTI?

İstanbul’da seçim işbirliğini savunan İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanı İbrahim Özkan, Akşener’in isteği doğrultusunda istifa etti.

İBB Meclisi’nde 9 üyeyle temsil edilen İYİ Parti grubu, aynı gün Özkan’ın yerine yeni başkanı belirlemek için seçim yaptı.

Bir üyenin katılmadığı oylamada Özkan, yeniden İYİ Parti Grup Başkanı seçildi. Bu tutumu “isyan, meydan okuma” olarak gören Akşener’in talebi doğrultusunda, İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, Özkan’ı yeniden başkan seçen belediye meclis üyelerinin “kesin ihraç” talebiyle dipline sevk edildiğini duyurdu.

İYİ Partililer Özkan’ın yeniden grup başkanı seçilmesinin, parti yönetimine “açık başkaldırı” olduğunu belirtirken, bu tutumdan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu sorumlu tutuyor ve İmamoğlu'nu “partiye operasyon çekmekle” suçluyor.

Birçok İYİ Partili milletvekili ve yöneticisi de sosyal medya hesaplarında bunu ima eden paylaşımlarda bulunmuşlardı.