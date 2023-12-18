İYİ Parti'de kopuşlar sürecek iddiası

Yayınlanma: 18.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.12.2023 - 03:00

Genel Başkan Meral Akşener’in Ortahisar Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Ayhan Pala’nın adaylığı, “CHP ile işbirliğini” savunması nedeniyle iptal edildi.

KIDIK DA İSTİFA ETTİ

Partinin kurucularından Ali Kıdık, Akşener’e sert söylemlerde bulunarak partisinden istifasını duyurdu. Kıdık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Biz ‘ana’ya güvendik. Ama ‘ana’ kötülere kulak verdi. ‘Ana’ kötülere yol verdi. ‘Ana’ kötülere güç verdi” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’in ulaştığı bazı İYİ Partili kurmaylar da partiden işbirliğine ilişkin kopuşların süreceğini belirtiyor.

GİK’İN TAVRI SERT

Kurmaylar, GİK’in işbirliği konusunda sert bir tavır gösterdiğini ve işbirliğinden yana görüş bildirenleri saf dışı bırakacağını belirtiyor. Partinin il, ilçe örgütleri ve başkanlık divanında işbirliğinden yana olanların sayısının fazla olduğu kaydediliyor. Buna karşın GİK’te çoğunluğun işbirliğine karşı çıkması, “Akşener’e karşı bir oyun” olarak yorumlanıyor. İşbirliğine “Hayır” diyen 35 GİK üyesinin, işbirliğinden yana olan 15 GİK üyesini sindireceği öne sürülüyor.

Öte yandan partiden üst düzey bir yetkili de “GİK’ten bağımsız olarak, ittifak tartışmalarına girmeden CHP ile diyaloğu sürdürmeliyiz. Seçimlerde büyükşehirleri AKP kaparsa, seçmen faturayı İYİ Parti’ye keser. Ancak İYİ Parti’nin desteği olmadan yine belediyeler CHP’de kalırsa, İYİ Parti siyaset sahnesinden silinir” yorumunu yapıyor.