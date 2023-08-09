İYİ Parti’de ittifaksız yerel seçim konuşulurken Zorlu, 26 Ağustos’u işaret etti
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin başkanlık divanı toplantısının ardından yaptığı açıklamada genel başkan Meral Akşener’in Büyük Taarruz’un 101. yıldönümü olan 26 Ağustos’ta “çok önemli açıklamalar yapacağına” işaret etti. Parti kaynakları, Akşener’in 26 Ağustos’ta, 2024 yerel seçimlerine “ittifaksız” olarak gireceğini açıklayacağını iddia ederken kulislerde Akşener’in “CHP’ye kapının tamamen kapandığına” yönelik açıklamalar yapabileceği de konuşuluyor.
İYİ Parti lideri Meral Akşener’in 26 Ağustos’ta yapacağı konuşma, siyaset kulislerini hareketlendirdi. Bazı partili kaynaklar, Akşener’in 26 Ağustos’ta “2024 yerel seçimlerinde izleyeceği ‘politik hattı’ açıklayacağına ve ‘sert bir konuşma’ hazırladığına” işaret etti. Akşener’in bu konuşmanın ardından yerel seçimlere ilişkin bölge toplantılarına başlayacağı da belirtildi.
KANITLAMA AMACI
14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından partisinin tüm yetkili kurullarıyla ayrı ayrı bir araya gelen Akşener, bir dizi toplantı yapmış ve partililerin yerel seçimlere de ilişkin görüşlerini dinlemişti. Bu toplantılarda partililerde “CHP ile ittifakın partiye zarar verdiği, partinin kurumsal nitelik kazanması için yerel seçimlere ‘müstakil’ parti olarak seçime girerek İYİ Parti’nin kendini kanıtlaması gerektiği” görüşünün hâkim olduğu öne sürülüyor.
‘SERT KONUŞACAK’
Bazı kaynaklar, Akşener’in söz konusu konuşmasının “kurultay konuşması kadar sert olacağını” ve “CHP ile beldelerde dahi ittifak yapılmayacağını” iddia ediyor.
Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için partinin kalkınma politikaları başkanı Ümit Özlale’nin ismi konuşuluyor.
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