İYİ Parti'de kritik istifa: Sosyal medyadan duyurdu

Çalkantılı günler yaşayan İYİ Parti'de, kuruculardan Koray Aydın ve Eski Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk'ün istifalarının ardından bir ayrılık daha yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.07.2024 - 09:41
İYİ Parti'de kritik istifa: Sosyal medyadan duyurdu
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İYİ Parti'nin kurucu isimleri arasında yer alan Koray Aydın, geçen günlerde yaptığı açıklama ile partiden istifa ettiğini duyurmuştu. 

Aydın'ın istifasını, kendisine çok yakın olduğu bilinen eski İYİ Parti Ankara İl Başkanı ve eski Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Yetkin Öztürk'ün ayrılığı takip ederken, bir kritik istifa daha geldi.

ÇANKAYA İLÇE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

İYİ Parti Çankaya İlçe Başkanı avukat Doğukan Kozan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Kozan, ayrılığını şu ifadelerle açıkladı:

"Cesurlar hareketinin adsız kahramanlarına, teşkilatıma, İl Başkanımıza, yürekli tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyor, İYİ Parti Çankaya İlçe Başkanlığı görevimden ve İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum."


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